Mit diesen Kontaktlinsen kann man mit geschlossenen Augen sehen

Das ist revolutionär! Chinesische Forscher haben Kontaktlinsen erfunden, mit denen man im Dunkeln sehen kann.

Anders als wir Menschen können einige Tiere im Dunkeln ohne Hilfsmittel sehen. Das liegt an den Sehpigmenten (Farbstoffe in den Sinneszellen der Netzhaut) in unseren Augen. Diese können jedoch nur Strahlungen im Wellenlängenbereich zwischen 400 und 700 Nanometern erkennen und in Nervensignale umwandeln.

Mit der neuen Entwicklung chinesischer Forscher kann jedoch auch langwelliges Infrarotlicht im Bereich von 800 bis 1600 Nanometern in sichtbares Licht umgewandelt werden. In den Linsen sind winzige Partikel aus Gold, Natriumgadoliniumfluorid und Ionen eingebettet, die diese Umwandlung ermöglichen.

Mit geschlossenen Augen noch besser

Die Tests an Mäusen und Menschen liefern unglaubliche Ergebnisse. Probanden erkannten beispielsweise Morse-Muster, blinkende Infrarot-Signale, Buchstaben und geometrische Muster. Tian Xue von der Chinesischen Universität für Wissenschaft und Technologie in Hefei erklärt: „Ohne die Kontaktlinsen kann der Proband nichts sehen, aber wenn er sie aufsetzt, kann er das Flackern des Infrarotlichts deutlich erkennen.”

Die Linsen funktionieren mit geschlossenen Augen sogar noch besser. Laut dem Forscherteam erhöht sich die Empfindlichkeit gegenüber Nahinfrarotlicht um das 3,7-Fache. Dies begründen sie damit, dass das störende Rauschsignal des normalen Lichts abnimmt. „Wenn der Kontaktlinsenträger die Augen schließt, kann er die flackernden Informationen noch besser empfangen, da Nahinfrarotlicht das Augenlid effektiver durchdringt als sichtbares Licht“, erläutert Xue.

Steckt noch in den Kinderschuhen

Wenn die Linse um Thulium- und Neodym-Ionen ergänzt wird, wandeln die Partikel das Infrarotlicht in die Farben Blau, Grün und Rot um. Diese Technik könnte auch Farbenblinden helfen.

Die Linsen müssen jedoch noch optimiert werden. Ihre Empfindlichkeit und Auflösung müssen noch verbessert werden. Aktuell können die Probanden nur Infrarotstrahlung aus LEDs erkennen. Die Forscher wollen die Kontaktlinse weiter verbessern. Mit den nächsten Versionen soll auch schwächeres Infrarotlicht erkannt werden und feinere Details sichtbar machen.