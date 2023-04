Mit Panzern beladener Zug auf dem Weg nach Österreich

Der Zug, der am Freitag von einigen Personen mit Handys gefilmt wurde, fuhr bei geringer Geschwindigkeit durch den Bahnhof in Richtung Österreich. Einigen Zeugen zufolge handelte es sich um selbstfahrende 155-mm-Panzer des Typs "M109", die offenbar keinerlei Erkennungszeichen trugen.

#UkraineWar #Ukraine #Russia

???????? 20+ Italian 155mm #M109L self-propelled howitzers were spotted at the railway station in #Udine #Italy most likely headed for Ukraine pic.twitter.com/ToMXrliNZG