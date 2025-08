Monster-Hagel verwüstet beliebten Urlaubsort an der Adria

Unwetter-Alarm in Italien: Riesiger Hagel und sogar ein Tornado.

Nicht nur in Österreich spielt diesen Sommer das Wetter verrückt. Die italienische Adriaküste wurde am Samstag von verheerenden Unwettern heimgesucht. Betroffen waren besonders die beliebten Urlaubsorte Bellaria und Igea Marina nördlich von Rimini.

Auf Videos sieht man, wie tennisballgroßer Hagel auf den Strand fällt.



Weiter nördlich bildete sich bei Sottomarina bei Chioggia sogar ein spektakulärer Tornado.

Auch am Sonntag ist die Gewitter-Gefahr an der Adria hoch. Erst in der kommenden Woche können Urlauber dann ungetrübtes Sommerwetter genießen.