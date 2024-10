Moody's senkte Rating-Ausblick für Frankreich auf "negativ"

Moody's hat den Rating-Ausblick für Frankreich auf "negativ" von zuvor "stabil" gesenkt.

Damit drohen dem Land eine Herabstufung in näherer Zukunft und in der Folge auch teurere Kredite. Die Einstufung der Kreditwürdigkeit der langfristigen Anleihen bleibe zunächst bei "Aa2" und damit im Investmentbereich, teilten die Bonitätswächter am Freitag mit. Die US-Agentur bescheinigt dem Land damit eine gute bis sehr gute Kreditwürdigkeit mit einer hohen Zahlungswahrscheinlichkeit.

Die Ratingagentur verwies zur Begründung auf die wachsende Unsicherheit, ob das Land in der Lage sein wird, das zunehmende Haushaltsdefizit einzudämmen.