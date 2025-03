Mysteriös: US-Staatsanwältin (43) tot in ihrer Wohnung gefunden

Jessica D. Aber war von Ex-Präsidenten Joe Biden zur einflussreichen Richterin ernannt worden, trat aber am 20. 1. bei Trumps Machtübernahme zurück. Nun starb sie im Alter von nur 43 Jahren.

Ein Todesfall im US-Bundesstaat Virginia beschäftigt die amerikanischen Ermittler. Die ehemalige Staatsanwältin Jessica Aber ist am Samstagmorgen tot in ihrem Haus in Alexandria aufgefunden worden. Die Juristin wurde nur 43 Jahre alt.

Aber wurde 2022 vom damaligen US-Präsidenten Joe Biden zur mächtigen Staatsanwältin für den Eastern District of Virginia ernannt. Die 43-Jährige schied schließlich heuer am 20. Jänner, am Tag der Amtseinführung von Donald Trump, aus der Behörde aus.

Ermittlungen wegen Putin-Sanktionen

Die Todesursache ist bisher noch völlig unklar, laut NBC News gebe es aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Behörden kündigten weitere Ermittlungen an.

Aber ermittelte als Staatsanwältin unter anderem auch gegen das IT-Unternehmen Eleview International Inc. Dieses soll gegen Russland-Sanktionen verstoßen und Hochtechnologie an Moskau geliefert haben.