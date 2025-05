Nach 15 Jahren: In DIESEM Land entsteht jetzt ein neues Disneyland

Zum ersten Mal seit anderthalb Jahrzehnten kündigt die Walt Disney Company den Bau eines neuen Freizeitparks an. Der neue Standort wird sich in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) befinden und markiert damit Disneys Einstieg in den Nahen Osten.

Dieser Schritt ist nicht nur für das Unternehmen selbst bedeutsam, sondern auch für Millionen Menschen in der Region, die damit einen deutlich nähergelegenen Zugang zur bekannten Freizeitwelt erhalten.

Neuer Standort: Abu Dhabi wird Teil der Disney-Welt

Disney hat offiziell bekannt gegeben, dass ein neuer Freizeitpark in Abu Dhabi entstehen wird – der siebte große Resort-Standort des Unternehmens weltweit. Die Ankündigung erfolgte am Mittwoch, kurz vor der Präsentation der Geschäftszahlen für das zweite Quartal.

So soll der neue Disney-Park dann aussehen. © Disney ×

Für den Bau, die Entwicklung und den laufenden Betrieb ist das Unternehmen Miral verantwortlich, ein Entwickler mit Sitz in Abu Dhabi. Disney selbst übernimmt die kreative Leitung und behält auch bei der Planung und Gestaltung die Kontrolle. Derzeit wird mit einer Eröffnung in den frühen 2030er-Jahren gerechnet. Geplant sind zunächst ein Themenpark sowie mehrere Hotels, deren Anzahl bisher noch nicht bekannt ist.

Darum Abu Dhabi

Josh D’Amaro, Vorstand für Disney Experiences, erklärte in einem Interview, dass man bei einem neuen Projekt nie einfach nur eine Kopie eines bestehenden Parks an einem anderen Ort errichten wolle. Jeder Standort müsse im Design, in den Speisen und im Gesamtkonzept zur jeweiligen Region passen.

Ein entscheidender Punkt für die Standortwahl war laut D’Amaro die gute Erreichbarkeit für hunderte Millionen Menschen: Die Flughäfen in Abu Dhabi und Dubai verfolgen ehrgeizige Pläne, um zu globalen Drehkreuzen zu werden. Innerhalb eines vierstündigen Flugradius leben etwa 1,4 Milliarden Menschen, allein in Indien. Viele davon hätten künftig eine deutlich kürzere Anreise als zu bestehenden Standorten in Shanghai oder Hongkong.

D’Amaro sprach von rund 500 Millionen potenziellen Besucherinnen und Besuchern in der Region, die über ausreichende finanzielle Mittel für einen Parkbesuch verfügen. Diese strategische Lage sowie die schnelle Entwicklung der Infrastruktur seien wichtige Gründe für die Standortentscheidung gewesen.

Der Park der Zukunft auf Yas Island

Der neue Disney-Standort wird auf Yas Island gebaut, einer Insel nahe dem Stadtzentrum von Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate). Die Insel liegt etwa 20 Autominuten vom Zentrum Abu Dhabis und rund 50 Minuten von Dubai entfernt. Dort befinden sich bereits bekannte Freizeitangebote wie SeaWorld Yas Island, Yas Waterworld und Warner Bros. World – allesamt von Miral entwickelt.

Yas Island bietet neben den Freizeitparks auch ein großes Einkaufszentrum, einen Jachthafen, eine Golfanlage und insgesamt 165 Restaurants.

Technologisch fortschrittlichster Disney-Park

Disney beschreibt den neuen Freizeitpark als den technologisch modernsten, den das Unternehmen je realisiert hat. Er soll sich harmonisch in das moderne Stadtbild von Abu Dhabi einfügen.

Wie bei allen Disney-Resorts wird es ein zentrales Schloss geben. Das Design wird jedoch nicht an das klassische Märchenschloss erinnern, sondern einen kristallähnlichen, spiralförmigen Turm zeigen – laut Disney eine deutliche Abweichung von bisherigen Konzepten.

Besonders hervorzuheben ist, dass dieser Park als erster direkt an einem zugänglichen Gewässer liegen wird. Zwar befindet sich auch das Tokyo Disney Resort am Meer (Pazifik), doch dort ist das Wasser nur von außen sichtbar, nicht jedoch Teil der Anlage für Besucher.

Verbindung von Film, Spiel und Realität

Disney plant außerdem, moderne Technologien aus dem Bereich der digitalen Gestaltung zu integrieren. Zum Beispiel könnten Tools wie die Unreal Engine – bekannt aus der Spieleentwicklung und aus Disney-Filmen – in Freizeitattraktionen eingebaut werden. Dadurch soll es möglich sein, Geschichten in Echtzeit aus Film und Spiel direkt in das Freizeiterlebnis zu übertragen.

Disney sieht hierin großes Potenzial: Besonders der technologische Fokus in Abu Dhabi biete ideale Voraussetzungen für neue Konzepte.

Konkurrenz durch Universal Studios – Disney bleibt gelassen

Die Ankündigung erfolgt wenige Wochen vor der Eröffnung von „Epic Universe“, einem neuen Universal-Park in Florida (USA), sowie kurz nach der Bekanntgabe eines neuen Universal-Resorts im Vereinigten Königreich. Disney sieht jedoch keine Gefahr durch neue Mitbewerber – im Gegenteil: Laut D’Amaro profitieren alle Anbieter, wenn neue Angebote entstehen, weil dies mehr Reisende anzieht.

Hintergründe zur wirtschaftlichen Entwicklung

Freizeitparks sind ein zentraler Bestandteil des Geschäftserfolgs von Disney. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten sie 59 Prozent des operativen Gewinns. Während die Besucherzahlen in den USA zuletzt leicht zurückgingen, gab es im ersten Quartal 2025 wieder ein deutliches Wachstum.

International läuft es wechselhaft: In China (Shanghai und Hongkong) sank die Nachfrage infolge politischer Spannungen, was auch die Umsätze im ersten Quartal belastete. Dennoch sieht Disney in internationalen Märkten – insbesondere in wachstumsstarken Regionen wie dem Nahen Osten – großes Potenzial, um solche Schwankungen künftig besser ausgleichen zu können.

Laut Unternehmensangaben besuchten im Jahr 2023 über 140 Millionen Menschen weltweit Disney-Freizeitparks – mehr als bei jedem anderen Anbieter. Besonders beliebt sind weiterhin die US-Standorte Magic Kingdom in Florida (USA) und Disneyland Park in Kalifornien (USA), mit jeweils über 17 Millionen Besuchern jährlich.