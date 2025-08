Nach 15 Jahren Rätseln: Forscher entdecken neues Meerestier

Seit Jahren war ein großes Meereswesen ein Mysterium für viele Forscher. Doch jetzt konnten sie endlich Klarheit schaffen. Die Wissenschaftler haben eine neue Mantarochenart.

15 Jahre lang rätselten Forscher über die Existenz eines Wesens im Atlantik, aber keiner konnte es genau identifizieren, bis jetzt. Eine neue Studie im Fachjournal "Environmental Biology of Fishes" verschafft komplette Klarheit. Es handelt sich um eine neue Meerestierart: Mobula yarae, den Atlantischen Mantarochen.

In der Studie heißt es: "Unter Berücksichtigung der Kopfflossen als gemeinsames Merkmal der Gattung Mobula stellt Mobula yarae eine neue Art innerhalb der Mobuliden [Familie von Rochen] dar." Der Atlantische Mantarochen zeichnet sich besonders durch seine ungewöhnliche Farbgebung aus. Die Oberseite des Tieres ist überwiegend schwarz mit symmetrischen weißen Zeichnungen. Die Unterseite ist hingegen heller und weist teilweise schwarze Flecken auf.

Lebensraum der Atlantik

Die Forscher untersuchten Exemplare mit rund 2,10 Meter Länge und 2,40 Meter Breite. Sie gehen aber davon aus, dass die neuentdeckte Art sogar eine Spannweite von bis zu 5 bis 6 Metern erreichen kann.

Der Atlantische Mantarochen wurde bisher vor allem vor den Küsten der USA, Mexikos, in der Karibik und Brasilien gesichtet. Die Forscher beschränken den Lebensraum des neuen Meerestiers auf den Atlantischen Ozean. Der wissenschaftliche Name Mobula yarae ist ein Verweis auf die brasilianische Sagenfigur Yara. Sie gilt in der Mythologie der indigenen Völker der Tupi und Guaraní als die "Mutter des Wassers".