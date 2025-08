Während Führung: Tiger beißt Pfleger tot

Im Biblischen Zoo von Jerusalem hat ein Tiger einen Wärter getötet.

Das Tier fiel den Pfleger an, als dieser das Gehege für eine spezielle Führung einer Besuchergruppe vorbereitete, wie der Zoo in einer Erklärung mitteilte, aus der israelische Medien zitierten. Der 26-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen, denen er wenig später im Krankenhaus erlag.

Der Tiger war demnach aus bisher ungeklärten Gründen aus seinem Käfig ausgebrochen und in den Vorhof gelangt, in dem der Wärter beschäftigt war. Für Besucher des Zoos habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, hieß es in der Erklärung weiter. Der Vorhof sei als Teil des Areals für die Tiger durch eine Glasscheibe von den Besucherwegen getrennt.

Zoo geschlossen

Nach dem Zwischenfall schloss der Zoo unverzüglich seine Pforten. Die Schließung werde bis einschließlich Sonntag andauern, teilte der Zoo auf seiner Facebook-Seite mit.

Der 1928 gegründete Zoo zeigt in einer möglichst ursprünglich gestalteten Umgebung Tiere, die schon in der Bibel erwähnt wurden - wie Bären, Wölfe, Löwen, Antilopen, Damhirsche, Schlangen und Geier. Es leben dort aber auch "nicht-biblische" Tiere wie Giraffen und Tiger. Der Zoo setzt sich für die Erhaltung alter und gefährdeter Tierarten ein.