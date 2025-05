Nach Haus-Brand bei Briten-Premier: Jetzt Terror-Ermittlungen

Die Anti-Terror-Polizei ist in die Ermittlungen involviert, nachdem in den frühen Morgenstunden in Keir Starmers Haus im Norden Londons ein Brand ausgebrochen war.

Die Londoner Feuerwehr rückte nach Meldungen über einen Brand kurz nach 1:30 Uhr zum Anwesen des Premierministers aus.

Großbritannien verschärft Visa-Regeln drastisch

Von Demonstranten angegriffen Die Haustür wurde beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand. Das Haus wurde wiederholt von Demonstranten angegriffen. Die Metropolitan Police erklärte: „Am Montag, dem 12. Mai, um 1:35 Uhr wurde die Polizei von der Londoner Feuerwehr wegen eines Brandes in einem Wohnhaus alarmiert. Beamte rückten zum Brandort aus. Der Eingang des Anwesens wurde beschädigt, verletzt wurde niemand. Polizei ermittelt Der Brand wird untersucht, und die Absperrungen bleiben während der Ermittlungen bestehen. Personen mit Hinweisen werden gebeten, die Polizei unter der Nummer 101 unter Angabe der CAD 441/12. Mai anzurufen."