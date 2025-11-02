Nackt und betrunken: Brisante Enthüllung um Skandal-Kunstwerk

Nackt und betrunken: „Triumph des Bacchus“ gilt als eines der provokantesten Barock-Gemälde. Jahrhunderte später, finden Experten heraus, wer wirklich hinter dem damals skandalösen Kunstwerk steckt! Die Person hat sich nämlich selbst gemalt. Große Überraschung vorprogrammiert ...

Bis 22. Februar zeigt das Kunsthistorische Museum Wien die wiederentdeckte Barock-Künstlerin Michaelina Wautier – und stellt damit ein spektakuläres Werk ins Zentrum, das lange Männern zugeschrieben wurde.

Eines der provokantesten Barock-Gemälde der Geschichte

Rauschende Szenerie, Wein, nackte Körper: „Triumph des Bacchus“ (1659) gilt als eines der provokantesten Barock-Gemälde. Jahrhunderte lang glaubten Experten, nur ein Mann könne ein derart monumentales Aktbild schaffen.

Künstlerin malt sich selbst - nackig!

Doch die Wahrheit: Das Werk stammt von Michaelina Wautier (ca. 1614–1689). Sie malte sich selbst mit entblößter Brust neben Weingott Bacchus – ein Tabubruch in einer Zeit, in der Frauen offiziell keine männlichen Aktmodelle studieren durften.

Wahre Künstlerin erst vor 20 Jahren enthüllt

Viele ihrer Gemälde wurden fälschlich ihrem Bruder zugeschrieben. Erst vor rund 20 Jahren entdeckte Kunsthistorikerin Katlijne Van der Stighelen die Künstlerin neu. Das Wiener Museum hatte das Bild zuvor im Depot – heute gilt Wautier als Sensation des Barock.

Die Ausstellung zeigt, wie radikal und modern ihr Werk wirkt – und gibt einer lange vergessenen Künstlerin ihren Platz zurück.