Nächster Boeing-Schock: Triebwerksteil reißt ab

Chicago. Neues Problem für den US-Flugzeugbauer Boeing: Eine Maschine vom Typ 737-800 musste nach Angaben der US-Flugaufsicht FAA in der Luft umkehren, nachdem die Besatzung berichtet hatte, dass sich die Verkleidung eines Triebwerks während des Starts gelöst und eine Flügelklappe getroffen habe. Die Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines mit Ziel Houston sei nach dem Vorfall am Sonntag sicher zum Internationalen Flughafen von Denver zurückgekehrt.

#BREAKING: (LITERALLY) Southwest Airlines flight #WN3695, a #Boeing 737-800, lost both cowlings during takeoff !

Doors blowing away, loose nuts and bolts, body panels ripping midair ... whats happening #Boeing ??



