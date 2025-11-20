Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Istanbul
© Getty

Türkei

Nächster Fall in Istanbul: Frau nach Kaffee auf Intensivstation

20.11.25, 19:24
Teilen

Ein neuer Vergiftungsfall erschüttert Istanbul. 

Eine deutsche Urlauberfamilie, die nach einer Vergiftung starb, sorgte international für Schlagzeilen. War man anfangs von einer Lebensmittelvergiftung aus, stellte sich später heraus, dass Schädlingsbekämpfungsmittel in der Hotelunterkunft die Ursache war. Alle vier Familienmitglieder starben. 

Nun sorgt ein neuer Fall für Schlagzeilen. Eine 26-jährige türkische Bauingenieurin besuchte am 17. November ein Café im Bezirk Beyoğlu. Danach musste sie mit lebensbedrohlichen Verletzungen auf die Intensivstation, wie die türkische Zeitung Cumhuriyet berichtet. Der Kaffee, den sie dort trank, war offenbar kontaminiert. 

Verätzungen durch Reinigungsmittel

Die 26-Jährige fühlte sich bereits nach dem ersten Schluck schlecht, entwickelte akute Atemprobleme, die Zunge schwoll an. Die Ärzte diagnostizierten eine Natriumhydroxid-Vergiftung. Dabei handelt es sich um eine ätzende Chemikalie, die häufig in Industriereinigern vorkommt. Die Verdauungsorgane der Frau wurden bereits geschädigt. Aufgrund der Atemwegsschwellungen musste die Frau intubiert und künstlich beatmet werden. 

Die gefährliche Substanz gelangte laut ersten Ermittlungsergebnissen in den Kaffee, da der 52-jährige Vater des Café-Betreibers, das Reinigungsmittel neben der Kaffeemaschine platzierte. Ein Mitarbeiter verwendete es anschließend - in dem Glauben, es sei Wasser - für die Kaffeezubereitung. 

Café-Betreiber: Unbeabsichtigter Fehler

Der Café-Betreiber sowie der Mitarbeiter wurden festgenommen und anschließend unter Hausarrest gestellt. Laut ihnen habe es sich um einen unbeabsichtigten Fehler gehandelt. „Da nur mein Bruder und ich in der Küche waren und wir wussten, dass es sich um Waschmittel handelte, sah ich keine Notwendigkeit, etwas darauf zu schreiben“, zitiert das Portal Anadolu Ajansi den Café-Betreiber. 

Bei der jungen Türkin konnte die Beatmungsunterstützung nach einiger Zeit reduziert werden. Sie bleibt aber vorerst unter intensivmedizinischer Überwachung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden