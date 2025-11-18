Daran ist die deutsche Familie in Istanbul gestorben

Nach dem Tod einer Hamburger Familie im Türkeiurlaub hat nun das Gutachten Aufschluss über die Todesursache gebracht.

Die türkischen Ermittler haben den vorläufigen toxikologischen Bericht veröffentlicht. Laut dem starb die Familie wohl durch eine chemische Vergiftung im Hotel, so die türkische Zeitung "Cumhuriyet".

Bisher vermuteten die Ermittler eine Lebensmittelvergiftung. Trotzdem gingen sie auch auf Hinweise einer Vergiftung durch Chemikalien nach. Diese wurden zur Bekämpfung von Ungeziefer im Hotel verwendet.

Chemische Vergiftung als Todesursache

Wie "Cumhuriyet" berichtet, wurde jetzt der toxikologische Bericht veröffentlicht. Darin wird erklärt: "Es wurde festgestellt, dass es sich bei der Hauptursache um eine chemische Vergiftung im Hotel handelte und es ist unwahrscheinlich, dass die Personen an einer Lebensmittelvergiftung gestorben sind."

In der vergangenen Woche starben die Mutter und zwei Kinder in Istanbul. Der Vater verstarb am Montag in einem Istanbuler Krankenhaus.