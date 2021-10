Nanny quält Jungen (2) über 2 Stunden

In North Carolina wurde eine Nanny dabei aufgezeichnet, wie sie 2 Stunden lang ihren 2-jährigen Schützling quälte.

Max Oglesby, der Vater des zweijährigen Sohn Declan und Stiefmutter Laura, mussten in der Zeit in der sie arbeiteten, einen Babysitter engagieren. Da dieser Schritt für die Eltern schon schwer genug war, beschlossen sie dies über eine professionelle Agentur zu machen, um die bestmögliche Betreuung für für ihren Sohn zu erhalten.

Durch die Agentur wurde ihnen Nanny Lauren Rowe vorgeschlagen. Der "Dailymail" berichteten Max und Laura, dass Lauren einen netten und guten ersten Eindruck machte. Und so wurde sie schließlich eingestellt.

Kontrolle während ihrer Pause

Am 26.10.2021 war es dann so weit. Max und Laura gingen zur Arbeit und ließen ihren Sohn Declan in der Obhut von Nanny Lauren.

Während ihrer Pause wollte das Pärchen die Aufnahmen der Überwachungskamera überprüfen und sahen plötzlich schreckliche Szenen. Nanny Lauren misshandelte Sohn Declan ganze zwei Stunden. Das Kindermädchen habe ihn gewaltsam gezwungen aufzuessen.

"Du musst aufessen"

In einem Ausschnitt der Überwachungskamera, hört man wie die Nanny immer wieder auf den 2-jährigen einredet und wiederholt, er müsse alles aufessen: "Du musst lernen, dein Essen aufzuessen und dann sind wir hier fertig."

Lauren füttert den kleinen Declan immer wieder, stopft ihm sogar mit den Händen das Essen in den Mund und hält diesen dann mit ihrer Hand zu, damit er aufisst. Declan versucht sich zu wehren, weint, will aufstehen und aus der Situation flüchten. Aber die Babysitterin hält seine Ärmchen immer wieder fest zusammen und drückt den kleinen Jungen wieder und wieder gewaltsam in seinen Kinderstuhl. Der 2-jährige ruft seinen Vater verzweifelt um Hilfe, doch niemand hört ihn.

Durch Überwachungskamera überführt

Durch die Aufnahmen der Überwachungskamera konnte Nanny Lauren überführt werden. Der "DailyMail" zufolge wurde sie kurz darauf wegen Kindesmisshandlung verhaftet. Ihre Kaution von 2.500 US-Dollar wurde bezahlt und so ist sie bis zur Verhandlung auf freien Fuß.

Vater Max macht sich nun große Vorwürfe. Zu sehen wie sein Sohn nach ihm um Hilfe Schreit und er nicht da war, bricht ihm das Herz.

Eltern wollen andere Kinder schützen

Declans Eltern haben sich bewusst dazu entschieden das Video auf Facebook zu verbreiten, um zu verhindern, dass Lauren jemals wieder einem Kind so etwas antun könne.

"Wir sind alle emotional mitgenommen von dieser schlimmen Erfahrung", schrieb die Stiefmutter des Jungen, Laura Oglesby, nach Rowes Verhaftung auf Facebook. Die Agentur "care.com" sei laut "Dailymail" nicht zu einer Stellungnahme bereit gewesen. Der Facebook-Post hat mittlerweile mehr als 2.600 Kommentare und wurde 5.800 Mal geteilt.