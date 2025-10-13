Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
NASA sucht Mithelfer: SO forscht man von zu Hause aus
© getty (Symbolbild)

Mit Handy & Laptop

NASA sucht Mithelfer: SO forscht man von zu Hause aus

13.10.25, 13:40
Teilen

Die Nasa lädt Interessierte ein, sich aktiv an aktuellen Forschungsprojekten zu beteiligen. 

Vom Aufspüren unbekannter Himmelskörper bis zur Analyse von Umweltdaten – wer möchte, kann bequem vom Sofa aus einen Beitrag zur Forschung leisten. Auch Menschen ohne wissenschaftliche Ausbildung können so Teil spannender Projekte werden.

Citizen-Science gewinnt an Bedeutung

In den vergangenen Jahren haben sogenannte Citizen-Science-Projekte an Bedeutung gewonnen. Hintergrund dafür ist oft der Wunsch, Menschen in Forschungsarbeiten einzubinden, aber auch finanzielle Engpässe bei Forschungsorganisationen. Moderne Technik hilft zusätzlich: Leistungsstarke Computer, Tablets oder Smartphones machen die Teilnahme von zu Hause aus problemlos möglich.

Viele Projekte für Interessierte

Bei der US-Raumfahrtagentur Nasa stehen derzeit 36 Projekte zur Mitwirkung offen. Dabei ist eine US-Staatsbürgerschaft nicht erforderlich, wie die Nasa auf ihrer Website erklärt. Einige Projekte richten sich sogar speziell an deutschsprachige Nutzer:innen.

Lesen Sie auch

 

Teilnehmende können ohne wissenschaftlichen Hintergrund aktiv an Datensammlung und Analyse mitwirken. In der Vergangenheit haben bereits über 500 Menschen auf diese Weise zu Studienautor:innen werden können.

Von Kometen bis Radiosignale

Wer sich ein Projekt aussuchen möchte, findet auf der Nasa-Website zahlreiche Möglichkeiten. Dazu gehören:

  • Kartierung der Mondoberfläche
  • Beobachtung von Wolken auf Erde oder Mars
  • Suche nach Kometen im Asteroidengürtel
  • Analyse von Radiosignalen auf Hinweise zu außerirdischem Leben

Für die meisten Aufgaben reicht ein Smartphone oder Laptop aus. Die zu untersuchenden Daten werden von den Forschenden bereitgestellt.

Projekte für deutschsprachige Nutzer:innen

Für deutschsprachige Interessierte gibt es aktuell drei Projekte:

  • Suche nach Braunen Zwergen in Sonnennähe
  • Suche nach Planet 9 und anderen Objekten jenseits des Neptun
  • Umweltbeobachtungen über die Globe-Observer-App

Die Teilnahme ist unkompliziert: Wer sich beteiligen möchte, besucht die Projektseite und folgt den dortigen Anweisungen. Bei der Suche nach Planet 9 geht es beispielsweise darum, auffällige Objekte auf Bildern zu markieren, die von der Nasa-Wise-Mission (Wide-field Infrared Survey Explorer, USA) aufgenommen wurden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden