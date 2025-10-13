NASA sucht Mithelfer: SO forscht man von zu Hause aus

Die Nasa lädt Interessierte ein, sich aktiv an aktuellen Forschungsprojekten zu beteiligen.

Vom Aufspüren unbekannter Himmelskörper bis zur Analyse von Umweltdaten – wer möchte, kann bequem vom Sofa aus einen Beitrag zur Forschung leisten. Auch Menschen ohne wissenschaftliche Ausbildung können so Teil spannender Projekte werden.

Citizen-Science gewinnt an Bedeutung

In den vergangenen Jahren haben sogenannte Citizen-Science-Projekte an Bedeutung gewonnen. Hintergrund dafür ist oft der Wunsch, Menschen in Forschungsarbeiten einzubinden, aber auch finanzielle Engpässe bei Forschungsorganisationen. Moderne Technik hilft zusätzlich: Leistungsstarke Computer, Tablets oder Smartphones machen die Teilnahme von zu Hause aus problemlos möglich.

Viele Projekte für Interessierte

Bei der US-Raumfahrtagentur Nasa stehen derzeit 36 Projekte zur Mitwirkung offen. Dabei ist eine US-Staatsbürgerschaft nicht erforderlich, wie die Nasa auf ihrer Website erklärt. Einige Projekte richten sich sogar speziell an deutschsprachige Nutzer:innen.

Teilnehmende können ohne wissenschaftlichen Hintergrund aktiv an Datensammlung und Analyse mitwirken. In der Vergangenheit haben bereits über 500 Menschen auf diese Weise zu Studienautor:innen werden können.

Von Kometen bis Radiosignale

Wer sich ein Projekt aussuchen möchte, findet auf der Nasa-Website zahlreiche Möglichkeiten. Dazu gehören:

Kartierung der Mondoberfläche

Beobachtung von Wolken auf Erde oder Mars

Suche nach Kometen im Asteroidengürtel

Analyse von Radiosignalen auf Hinweise zu außerirdischem Leben

Für die meisten Aufgaben reicht ein Smartphone oder Laptop aus. Die zu untersuchenden Daten werden von den Forschenden bereitgestellt.

Projekte für deutschsprachige Nutzer:innen

Für deutschsprachige Interessierte gibt es aktuell drei Projekte:

Suche nach Braunen Zwergen in Sonnennähe

Suche nach Planet 9 und anderen Objekten jenseits des Neptun

Umweltbeobachtungen über die Globe-Observer-App

Die Teilnahme ist unkompliziert: Wer sich beteiligen möchte, besucht die Projektseite und folgt den dortigen Anweisungen. Bei der Suche nach Planet 9 geht es beispielsweise darum, auffällige Objekte auf Bildern zu markieren, die von der Nasa-Wise-Mission (Wide-field Infrared Survey Explorer, USA) aufgenommen wurden.