NASA verkündet große Entlassungswelle

Auch Chefwissenschaftlerin und Klimatologin müssen gehen

Im Zuge des von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Personalabbaus bei den Bundesbehörden hat die US-Raumfahrtbehörde NASA eine erste Entlassungswelle verkündet. Wie eine Sprecherin am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, müssen zunächst 23 Mitarbeiter gehen, darunter die NASA-Chefwissenschaftlerin Katherine Calvin. Die renommierte Klimatologin Calvin war 2022 unter Trumps Vorgänger Joe Biden Chefwissenschaftlerin bei der NASA geworden.

Calvin war an zahlreichen wichtigen UNO-Berichten zum Klimawandel beteiligt. Im Februar waren sie und weitere US-Wissenschaftler von der Regierung Trump bereits daran gehindert worden, an einer Konferenz von Klimawissenschaftlern der UNO in China teilzunehmen.

Zur "Optimierung ihrer Personalstärke" und "in Übereinstimmung mit einer Anordnung" habe die NASA mit dem stufenweisen Personalabbau begonnen, erklärte NASA-Sprecherin Cheryl Warner. Die NASA spielt dank der von ihr betriebenen Flotte von Erdbeobachtungssatelliten eine wichtige Rolle bei der Klimaforschung und stellt der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft kostenlos Daten für ihre Studien zur Verfügung.