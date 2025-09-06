Neue "Blaue Zone" entdeckt: Hier werden Menschen besonders alt

Wissenschaftler der Åbo Akademi Universität identifizieren Österbotten im Westen Finnlands als potenzielle sechste "Blaue Zone" – eine Region, in der Menschen außergewöhnlich lange leben.

Mit einer Lebenserwartung von 83,1 Jahren übertreffen die Bewohner Österbottens deutlich den finnischen (81,6) und weltweiten Durchschnitt (73,1). Bislang existieren fünf anerkannte "Blaue Zonen": Ogliastra (Sardinien, Italien), Ikaria (Griechenland), Okinawa (Japan), Nicoya (Costa Rica) und Loma Linda (Kalifornien).

Die Langlebigkeit der "Zonen-Bewohner" resultiere aus einer gesunden Ernährung, einem aktiven Lebensstil und wenig Stress. So bleiben auch die Älteren in Österbotten sozial aktiv und leiden seltener unter Depressionen oder Einsamkeit als Altersgenossen in anderen Landesteilen, berichten die Forscher im "Journal of Aging Research".

Forschungsleiterin Sarah Åkerman betont jedoch: "Allerdings sind weitere strenge Untersuchungen erforderlich, um die außergewöhnliche Langlebigkeit in dieser Region zu bestätigen."