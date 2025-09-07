Neue Studie: So schädlich sind Light und Zero für das Gehirn

Eine neue, groß angelegte Studie aus Brasilien, die sich über acht Jahre erstreckte, zeigt alarmierende Ergebnisse.

Light- und Zero-Getränke gelten für viele als gesunde Alternative zu einem klassischen Cola oder Limo. Doch eine neue Studie aus Brasilien zeigt nun alarmierende Folgen: Künstliche Süßstoffe könnten das Gehirn schneller altern lassen und die geistige Leistungsfähigkeit deutlich verschlechtern.

Über acht Jahre hinweg untersuchten Wissenschaftler den Einfluss von sieben gängigen Süßstoffen, darunter Aspartam, Saccharin, Acesulfam-K, Erythrit, Xylit, Sorbit und Tagatose. Das Ergebnis ist alarmierend: Schon wer im Schnitt nur ein Diät-Getränk pro Tag trank, zeigte einen um 62 Prozent beschleunigten Abbau der kognitiven Fähigkeiten. Das entspricht einer vorzeitigen Gehirnalterung von rund 1,6 Jahren. Selbst bei moderatem Konsum war der Effekt messbar: ein 35 Prozent schnellerer geistiger Abbau.

Geistiger Abbau

Besonders betroffen waren Menschen unter 60 Jahren. Bei ihnen zeigten sich die Einbußen vor allem beim Gedächtnis und beim Sprachvermögen. Ältere Probanden waren weniger stark betroffen – dennoch warnen die Forscher eindringlich.

„Light-Getränke werden oft als gesunde Wahl dargestellt, doch unsere Daten legen nahe, dass bestimmte Süßstoffe langfristig schädlich für die Gehirngesundheit sein können“, erklärt Studienautorin Claudia Kimie Suemoto von der Universität São Paulo.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät deshalb, den Konsum von künstlich gesüßten Getränken zu reduzieren. Besser sei es, auf Wasser, ungesüßten Tee oder natürliche Alternativen zu setzen.