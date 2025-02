Neues Horror-Virus in den USA entdeckt

Droht eine neue Pandemie? Ein potenziell tödliches Virus wurde erstmals in den Vereinigten Staaten nachgewiesen.

Neuer Pandemie-Alarm in den USA. Im Bundesstaat Alabama wurde das sogenannte Camp-Hill-Virus bei Spitzmäusen nachgewiesen. Wissenschaftler befürchten, dass das Virus auf den Menschen übergreifen und einen weitreichenden Ausbruch verursachen könnte.

Das Camp-Hill-Virus gehört zur Familie der Henipaviren, zu der auch das Nipah-Virus gehört – ein von Fledermäusen übertragenes Virus, das zu 70 Prozent tödlich ist. Auch das hochgefährliche Langya-Virus wurde bereits in China bei Menschen nachgewiesen. Das Camp-Hill-Virus wurde noch nie beim Menschen nachgewiesen, und Wissenschaftler wissen weder, welche Symptome es verursacht, noch wie hoch die Sterblichkeitsrate ist.

Forscher alarmiert

Dr. Rhys Parry von der University of Queensland, der das Virus in Spitzmäusen in Alabama bestätigte, zeigt sich alarmiert: „Dies zeigt, dass eine Übertragung von Spitzmäusen auf Menschen möglich ist.“ Der Fall zeige, dass diese tödlichen Viren weiter verbreitet sind als bisher angenommen.

Die Wissenschaftler wollen die Situation nun genau beobachten und klären, ob das Camp-Hill-Virus tatsächlich zur Gefahr für den Menschen werden kann. Es wächst allerdings bereits die Sorge, dass eine neue Epidemie oder sogar Pandemie entstehen könnte.