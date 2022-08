Nostradamus: Das steht uns heuer noch bevor

Nostradamus soll ein äußerst turbulentes Jahr vorhergesagt haben.

Die Weissagungen des im 16. Jahrhundert in Frankreich lebenden Nostradamus sind legendär. Seine prophetischen Gedichte, die aus Gruppen von je 100 zusammengefassten Vierzeilern bestehen, machten ihn bereits zu seinen Lebzeiten berühmt. Mit diesen Versen soll Nostradamus zahlreiche Ereignisse, die weit in der Zukunft lagen, vorhergesagt haben. So soll der Astrologe unter anderem Napoleon, Hitler und sogar den 11. September prophezeit haben.

Für das Jahr 2022 soll Nostradamus bereits den Ukraine-Krieg und die Rekord-Inflation vorhergesagt haben. Damit ist es aber noch nicht vorbei. So sollen uns in den kommenden Monaten noch einige dramatische Entwicklungen bevorstehen.

Nostradamus sagte nicht nur einen großen Krieg in Europa voraus, sondern auch das Ende Wladimir Putins. Der russische Machthaber soll beim Segeln auf offenen Meer von einem Blitz getroffen und getötet werden.

Auch in Nordkorea könnte es einen Regime-Wechsel geben. Kim Jong-un wird laut Nostradamus Opfer eines unerwarteten Unfalls, seine Nachfolge ist aber noch nicht geklärt.

Turbulent bleibt es auch im Westen. Die französische Hauptstadt Paris soll 2022 belagert werden. Dabei ist aber nicht klar, ob damit ein Krieg oder nur etwa anhaltende Massen-Demos gemeint sind.

Eine Krise soll es auch in Brüssel gehen. Die EU kommt nach dem Brexit nicht zur Ruhe und könnte nun sogar ganz zusammenbrechen.

Zahlreiche Prophezeiungen

Die Prophezeiung ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Die Weissagungen Nostradamus‘ sind niemals eindeutig und bedürfen viel Interpretation. Meist konnte erst im Nachhinein eine Vorhersage einem bestimmten Ereignis zugeordnet werden. Zahlreiche Prophezeiungen sind niemals eingetreten.