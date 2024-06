Wetter-Wahnsinn in den USA: Hitze, Sintfluten und Waldbrände

Die USA starten in einen höllischen Sommer, in dem Rekorde früher purzeln als sonst – obwohl die Saison noch gar nicht offiziell begonnen hat.

Das Chaos aus Hitze, Sintfluten und Waldbränden stürzt zahlreiche US-Bundesstaaten in die Krise:

In Florida heißt es Land wegen einer Jahrtausend-Sintflut mit enormen Regenmengen. Was sonst in einem oder zwei Monaten insgesamt an Feuchtigkeit herunterprasselt, kam – als hätten sich alle Schleusen geöffnet – binnen weniger Stunden herunter. Straßen wurden überflutet, Autos versanken und Flughäfen mussten vorübergehend gesperrt werden. Besonders dramatisch war die Lage in Miami: „Lebensbedrohliche Überschwemmungen sind im Gange“, warnte der Wetterdienst auf der sozialen Plattform X: „Bitte halten Sie sich von den Straßen fern und begeben Sie sich in höher gelegene Gebiete.“ Das für die Fluten verantwortliche Sturmtief bewegt sich nur unendlich langsam nach Osten und könnte sich im Atlantik in den ersten Wirbelsturm der Hurrikan-Saison intensiveren.

An der US-Golfküste

Ähnliches meteorologisches Ungemach braut sich an der US-Golfküste zusammen. Ein Tropentief, derzeit vor Mexiko, bewegt sich auf Texas und Louisiana zu. Es wird ein neuerliches Flutdesaster in einer Region rund um Houston befürchtet, wo es bereits vor wenigen Wochen zu schweren Überschwemmungen gekommen war.

Gefährlichen Szenen

Im Westen hingegen brennen bei glühender Hitze Brände früher und heftiger als sonst: Zu gefährlichen Szenen kam es zuletzt nahe Reno (Nevada), als ein von heißen Winden vorangetriebenes Buschfeuer Siedlungen bedrohte und vielen Einwohnern erst in letzter Sekunde die Flucht gelang. Nevada, Kalifornien und Arizona wurden bereits von einer ersten extremen Hitzewelle heimgesucht, mit Temperaturen von mehr als 43 Grad.

Zahlreiche Tagesrekorde purzeln

Und das Extremwetter erreicht auch die US-Ostküste, inklusive New York: Hier ist für nächste Woche ebenfalls eine Hitzewelle vorhergesagt, mit Temperaturen im Big Apple von bis zu 36 Grad. Bei dem frühen Hochsommerwetter dürften zahlreiche Tagesrekorde purzeln.Angesichts des ausgebrochenen Extremwetters bereiten sich die USA auf einen neuen Rekordsommer in Zeiten der eskalierenden Klimakatastrophe vor. „Die Klimaanlagen reichen kaum nicht mehr aus“, schrieb zuletzt der Guardian: „Das Leben in vielen US-Metropolen wird im Sommer nun fast unerträglich.…“