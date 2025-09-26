Schock beim Oktoberfest: Leiche hinter Riesenrad gefunden

Ein tragischer Vorfall erschüttert das Münchner Oktoberfest:

Am Freitagmorgen wurde hinter dem Riesenrad auf dem Festgelände in München die Leiche eines Mannes gefunden. Nach ersten Angaben handelte es sich um einen Mitarbeiter eines Schaustellerbetriebs mittleren Alters. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei München und der Kriminaldauerdienst haben die Ermittlungen übernommen, bisher ohne Hinweise auf Fremdverschulden.

Zweiter Todesfall

Nach Einschätzung der Rettungskräfte handelt es sich wahrscheinlich um einen medizinischen Zwischenfall – möglicherweise ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Noch unklar ist, ob eine Obduktion veranlasst wird, um die genaue Todesursache zu klären.

Bereits zum Start des Oktoberfests war ein ähnlicher Todesfall gemeldet worden: Eine 71-jährige Schaustellerin war in ihrem Wohnwagen leblos aufgefunden worden, ebenfalls ohne Hinweise auf Fremdeinwirkung.