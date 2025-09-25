Ärzte retten Wiesn-Legende das Leben: Emotionales Wiedersehen

Oktoberfest-Kapellmeister Alois Altmann blickt auf zwei schwere Jahre zurück. Bei einer riskanten Operation stand sein Leben auf der Kippe – nun traf er im Hofbräu-Zelt die Ärzte, die ihn retteten.

Alois Altmann, seit 25 Jahren Kapellmeister im Hofbräu-Festzelt, ist eine feste Größe auf dem Oktoberfest. Wo er auftaucht, wird er erkannt, angesprochen und gefeiert. Doch hinter dem Wiesn-Urgestein liegen zwei gesundheitlich äußerst schwierige Jahre.

Leben am seidenen Faden

Altmann musste sich einer schweren Operation unterziehen. „Der Chefarzt hat die Überlebenschance auf 50 Prozent geschätzt“, erzählt er. Nach 6,5 Stunden OP und einem langen Krankenhausaufenthalt war selbst für die Ärzte unklar, ob er je wieder auf die Bühne zurückkehren könne.

Besonders dramatisch: Die Diagnose, die ihn in Lebensgefahr brachte, wurde nur durch einen medizinischen Zufall entdeckt. Genauere Details will Altmann nicht öffentlich machen – doch ohne diesen Hinweis wäre es womöglich zu spät gewesen.

Dank im Hofbräu-Zelt

Nun erlebte Altmann einen besonderen Moment: Er traf im Festzelt jene Ärzte wieder, die ihm das Leben retteten. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich heute noch hier stehen darf“, sagt er bewegt. Für die Gäste war es ein stiller, aber eindrücklicher Augenblick mitten im Trubel der Wiesn.