Florian Silbereisen und Jürgen Drews auf der Wiesn.
© Getty Images

Begeisterung

Von der Wiesn direkt ins TV: Florian Silbereisen lädt DIESEN Star zum Schlagerbooom ein

25.09.25, 11:01
Teilen

Auf dem 190. Oktoberfest in München mischte Schlagerstar Florian Silbereisen die Gäste auf – und entdeckte dabei einen Song, den er kurzerhand für seine große ARD-Show verpflichtete. 

In München läuft gerade das 190. Oktoberfest auf Hochtouren – und mittendrin: Schlagerstar Florian Silbereisen (44). Am vergangenen Samstag ließ sich der Moderator den Auftakt der Wiesn nicht entgehen und mischte sich gut gelaunt unter die feiernden Gäste.

Mehr lesen:

Besonders ein Song hatte es Silbereisen angetan. Wie er gegenüber Bunte verriet, sorgte der Wiesn-Hit für so viel Stimmung, dass er den Künstler kurzerhand für seine nächste Ausgabe des „Schlagerbooom“ in der ARD verpflichtete.

DIESER Star darf zu Silbereisen

Es handelt sich um Oimara mit seinem Mega-Hit „Wackelkontakt“ – einem der meistgestreamten deutschen Songs des Jahres 2025, der wochenlang die Spitze der Singlecharts erklomm. Laut schlagerprofis.de hat Silbereisen den Musiker Beni Hafner alias Oimara bereits offiziell zu seiner Show eingeladen. Damit stehen vier Gäste für den kommenden „Schlagerbooom“ fest.


 

Weitere Show-Stars

Neben Oimara dürfen sich die Fans auf etablierte Schlagergrößen wie Thomas Anders (62) und Maite Kelly (45) freuen. Auch der Graf von Unheilig, der bei seinem Comeback-Auftritt Tränen vergoss, wird wieder mit von der Partie sein.

Nach der ausgelassenen Wiesn-Sause geht es für Silbereisen direkt weiter: Am 18. Oktober um 20:15 Uhr startet seine große Schlagershow in der Dortmunder Westfalenhalle. Das Event wird aufgezeichnet und später in mehreren dritten Programmen der ARD ausgestrahlt – ein konkreter Sendetermin steht allerdings noch nicht fest.

