Für Johannes Höfinger, Ex-“Bauer sucht Frau”-Star, ist das Oktoberfest der perfekte Ort zum Feiern – und das merkt man auch an seinem Geldbeutel.

Für Ex-“Bauer sucht Frau”-Kandidat Johannes Höfinger, ist das Münchner Oktoberfest ein absolutes Highlight – und das zeigt er auch anhand seiner lockeren Geldbörse. In einem Instagram-Interview mit Bloggerin Eva Katharina überraschte er mit einer unglaublichen Summe: Höfinger will demnach 1000 Euro pro Tag ausgeben.

Die Reporterin war sichtlich sprachlos. „Was? Tausend?“, hakte sie ungläubig nach – und Höfinger nickte nur lässig. „Okay, du bist der Einzige – mit Abstand – mit 1000 Euro“, kommentierte Eva Katharina schließlich amüsiert.





Vermögen für Bier?

Auf die Frage, wofür das Geld ausgegeben werde, kam die spontane Antwort prompt: „Bier.“ Offenbar zeigt sich der TV-Landwirt auf der Wiesn spendabel, denn er alleine kann wohl schwer 1000 Euro vertrinken.

Die anderen Befragten hielten sich dagegen deutlich zurück: „Ich würde sagen, zwischen 10 und 50 Euro“, erklärte eine junge Frau lachend. Auch Eva Katharina amüsierte sich über den Unterschied: „Die Frauen alle unter 50 Euro“, schrieb sie scherzhaft in die Kommentare.