OnlyFans-CEO Leonid Radvinsky stirbt mit 43 Jahren

Der ukrainisch-amerikanische Unternehmer und Eigentümer der Plattform OnlyFans, Leonid Radvinsky, ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Er erlag einer schweren Krebs-Erkrankung.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf ein internes Schreiben des Unternehmens berichtet, hat Radvinsky seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Die genauen Umstände und die Dauer seiner Erkrankung wurden zunächst nicht öffentlich gemacht.

Radvinsky galt als äußerst zurückgezogen. Trotz seines massiven Einflusses auf die moderne Popkultur und die Creator-Ökonomie trat er kaum in der Öffentlichkeit auf. Er hinterlässt ein gigantisches Vermögen und ein florierendes Technologie-Unternehmen, das weltweit Millionen Nutzer verzeichnet.

Im Jahr 2018 übernahm der Geschäftsmann das in London ansässige Unternehmen Fenix International, die Muttergesellschaft von OnlyFans. Unter seiner Führung entwickelte sich die Plattform zu einem der profitabelsten Privatunternehmen Großbritanniens.