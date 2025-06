Papst Leo trauert um Opfer

Papst Leo XIV. betet für die Todesopfer des Amoklaufs in Graz.

Der Heilige Vater versichert Familien und Angehörigen seine Nähe. Das wird in einer Aussendung von "Kathpress" geschrieben.

Papst Leo XIV. hat nach dem Amoklauf in einer Schule in Graz mit elf Toten und zahlreichen Verletzten sein Mitgefühl mit den Betroffenen bekundet. "Ich möchte die Opfer der Tragödie in der Schule in Graz meines Gebets versichern", sagte der Papst am Mittwoch am Ende der Generalaudienz auf dem Petersplatz.

"Ich bin den Familien, den Lehrern und den Schulkameraden der Opfer nahe. Möge der Herr diese seine Kinder in seinen Frieden aufnehmen."

Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger in einem Oberstufenrealgymnasium in Graz das Feuer auf Schüler und Lehrer eröffnet und zehn Menschen getötet. Unter den Toten sind laut Behördenangaben neun Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren und eine Lehrerin.