LIVE-Ticker: Ganz Österreich trauert um die Opfer in Graz

Glockengeläut im ganzen Land - Öffis standen still, TV- und Radioprogramme unterbrochen

Einen Tag nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule mit elf Toten ist am Mittwoch um 10.00 Uhr eine österreichweite Gedenkminute abgehalten worden. Die heimischen Kirchen beteiligten sich mit Trauergeläut, in Wien wurde auch die Trauerglocke des Stephansdoms, die "Halbpummerin", geläutet. Der ORF unterbrach sein TV- und Radioprogramm, die Wiener Linien hielten rund 900 Öffi-Fahrzeuge für eine Minute an. Beim Ministerrat wurde zu Beginn ebenfalls eine Trauerminute abgehalten.

Die Bundesregierung kam zwar zum Ministerrat zusammen, die geplanten Beschlüsse wurden jedoch verschoben und es gab keine Medienstatements. Nach der Bluttat, bei der ein 21-jähriger Ex-Schüler des Oberstufenrealgymnasiums Dreierschützengasse zehn Menschen und sich selbst getötet hatte, war von der Regierung bereits eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen worden. Schwarze Fahnen wurden gehisst und die österreichische Flagge auf allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt.

Teilweise begannen die Kirchenglocken erst nach der Trauerminute - um 10.01 Uhr - zu läuten, etwa in Vorarlberg, berichtete Kathpress im Vorfeld. Die heimischen Kirchen setzen ein "Zeichen der Trauer und Verbundenheit mit den Opfern des Amoklaufs und ihren Angehörigen", hieß es.

Der ORF beteiligte sich laut einer Aussendung in ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF SPORT+ an der Trauerminute und blendete "Österreich trauert - In Gedenken an die Opfer des Amoklaufs in Graz" in seinem Programm ein. Die ORF-Radios sendeten "einen Moment der Stille für die Opfer des Amoklaufs von Graz und ihre Angehörigen".

Die Wiener Linien schlossen sich der Gedenkminute ebenfalls an. Rund 900 Fahrzeuge im Dienst sollten für genau eine Minute stehen bleiben, hatte es zuvor in einer Aussendung geheißen. Die Trauerminute wurde auch per Durchsage angekündigt.

Bereits am Dienstagabend hatten das österreichische Fußball-Nationalteam beim WM-Qualifikationsspiel in San Marino sowie das gegnerische Team und die Zuschauer vor Spielbeginn in Serravalle eine Gedenkminute abgehalten. Die ÖFB-Teamkicker traten zudem mit Trauerflor am Arm an.