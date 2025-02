"Paracetamol-Challenge" - TikTok-Trend bringt Kinder ins Krankenhaus

Soziale Medien sind für viele junge Menschen ein fester Bestandteil des Alltags. Doch immer wieder sorgen gefährliche Mutproben für Aufsehen.

Aktuell warnen Ärzte eindringlich vor einer neuen Challenge auf TikTok: Kinder und Jugendliche fordern sich gegenseitig heraus, große Mengen Paracetamol auf einmal einzunehmen. Die Folgen können gravierend sein, im schlimmsten Fall sogar tödlich.

Paracetamol-Challenge auf TikTok

In der Vergangenheit haben sich bereits zahlreiche riskante Trends in den sozialen Netzwerken verbreitet: Menschen kletterten in Wildtiergehege, hielten sich gegenseitig so lange die Luft an, bis sie das Bewusstsein verloren oder versuchten, extrem scharfe Speisen zu essen. Nun geht der neueste TikTok-Trend einen Schritt weiter: Die sogenannte "Paracetamol-Challenge" lässt Kinder und Jugendliche große Mengen des frei verkäuflichen Schmerzmittels schlucken. Hochgeladene Videos zeigen zwar selten den Moment der Einnahme, jedoch sind immer mehr Clips zu sehen, in denen Betroffene aus dem Krankenhaus berichten. Zu erkennen sind sie oft mit Infusionsschläuchen, während sie in Notaufnahmen behandelt werden. Diese Entwicklung sorgt für große Besorgnis unter Eltern und Medizinern.

Experten warnen vor schweren Folgen

Gesundheitsexperten weisen eindringlich darauf hin, dass Paracetamol keineswegs harmlos ist. "Dieses Medikament ist kein harmloses Bonbon, das man nach Belieben einnehmen kann. Nur weil es ohne Rezept in der Apotheke erhältlich ist, heißt das nicht, dass es gefahrlos konsumiert werden kann", erklärte der Mediziner Dr. Christoph Specht bereits 2016 in einem Interview mit RTL. Die Gefahr liegt vor allem in den schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen einer Überdosierung. Paracetamol kann zu schweren Leberschäden, Nierenversagen und dauerhaften Schäden am Herz-Kreislauf-System führen. In extremen Fällen kann eine Überdosierung sogar tödlich enden. Die Pharmazeutische Zeitung weist darauf hin, dass die Symptome einer Vergiftung oft erst verzögert auftreten, was das Risiko zusätzlich erhöht.

Wie wird Paracetamol richtig dosiert?

Ein großes Problem ist, dass die ersten Anzeichen einer Paracetamol-Vergiftung unspezifisch sind. Zu den Symptomen gehören anfangs Übelkeit und Erbrechen. Erst nach bis zu 48 Stunden treten ernsthafte Beschwerden wie Gelbsucht oder Bewusstseinsstörungen auf. In solchen Fällen wird oft Acetylcystein als Gegenmittel verabreicht, das antioxidativ wirkt und die Leber entlasten kann. Grundsätzlich ist Paracetamol bei richtiger Dosierung ein wirksames Mittel gegen Schmerzen und Fieber. Doch die Menge ist entscheidend: Laut Dr. Specht liegt die maximale Tagesdosis für Erwachsene bei vier Gramm, was acht Tabletten zu je 500 Milligramm entspricht. Für Kinder gelten jedoch deutlich niedrigere Grenzwerte:

Kinder bis elf Jahre: maximal zwei Tabletten pro Tag

maximal zwei Tabletten pro Tag Kinder von elf bis zwölf Jahren: bis zu vier Tabletten pro Tag

bis zu vier Tabletten pro Tag Ab zwölf Jahren: maximal acht Tabletten pro Tag

Was Eltern und Apotheken beachten sollten

Obwohl Paracetamol frei verkäuflich ist, empfehlen Experten, es nur nach Rücksprache mit einem Arzt einzunehmen. Eltern sollten sorgfältig darauf achten, dass ihre Kinder keinen unkontrollierten Zugang zu Medikamenten haben. Auch Apotheken könnten eine wichtigere Rolle spielen, indem sie Kunden gezielt über Risiken und die korrekte Anwendung aufklären.g.