Neuer EU-Vorsitzender: Erster Arbeitstag bei Karner in Wien
Zypern übernimmt

Neuer EU-Vorsitzender: Erster Arbeitstag bei Karner in Wien

31.12.25, 21:48
 Der neue Vorsitzende des EU-Innenministerrates, Nicholas Ioannides, verbringt seinen ersten Arbeitstag in Wien 

Im Vorfeld des Neujahrskonzerts wird der zypriotische Innenminister von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfangen, ebenso wie dessen finnische Amtskollegin Mari Rantanen. Wie das Innenministerium mitteilte, werden die kürzlichen Verschärfungen des EU-Asylpakets sowie weitere Umsetzungsschritte im Fokus der Unterredungen stehen.

Zypern übernimmt mit 1. Jänner für sechs Monate den Vorsitz im EU-Rat. Das Land ist wie Finnland und Österreich Teil einer Allianz von EU-Mitgliedsstaaten, die sich für Asylverfahren und Rückkehrzentren außerhalb Europas stark machen. Konkret hat sich Österreich einer niederländischen Initiative angeschlossen, entsprechende Abkommen mit Uganda einzugehen.

"Finnland und Zypern sind starke Partner in einer mittlerweile breiten Allianz für eine europäische Migrationswende. Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas sind dabei wichtige Eckpfeiler", betonte Innenminister Karner im Vorfeld des Treffens mit Ioannides und Rantanen.

