Paukenschlag: Heilmittel gegen Tripper gefunden

Tripper", vulgo Gonorrhö, wird von Bakterien verursacht, die laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) "hochproblematisch" sind. Bei diesen "Gonokokken" gibt es Exemplare, die allen verfügbaren Antibiotika trotzen.

Der Wiener Biochemiker Thomas Böttcher hat jedoch einen neuen Wirkstoff gefunden, der solche Geschlechtskrankheitserreger gezielt tötet. Er lässt sie sogar durch ihre eigenen Waffen sterben, berichtet er mit Kollegen im Fachmagazin "Nature Microbiology".

Naturstoff nachgebaut

Der Wirkstoff stammt ursprünglich von anderen Krankheitserregern (Pseudomonaden), die damit "effektiv Konkurrenten aus ihrer ökologischen Nische fernhalten", erklärte Böttcher, der am Institut für Biologische Chemie der Universität Wien forscht, der APA: "Wir bauten diesen Naturstoff im Labor nach und stellten leicht veränderte Varianten her."

Die beste Version trage den Namen "3-methyl NQNO". Sie lässt Gonokokken zuverlässig absterben, hat aber "keinerlei negativen Einfluss auf andere Bakterien oder menschliche Zellen", so Christof Hauck von der Universität Konstanz.

Tötungsmechanismus

"Dieses neuartige Antibiotikum aktiviert einen in den Gonokokken bereits vorhandenen Tötungsmechanismus", berichten die Forscher in einer Aussendung der Uni Wien. Die Tripper-Erreger tragen nämlich "egoistische Gene", die einen Giftstoff und das passende Gegengift produzieren lassen, so Böttcher. Der Wirkstoff "3-methyl NQNO" sorgt für den Abbau des Gegengifts und die Gonokokken gehen daraufhin an dem selbst hergestellten Gift zugrunde. Auch jene, die gegen alle herkömmlichen Antibiotika resistent sind.