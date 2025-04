Bäcker-Trennung: Neue Liebe für Kurt Mann

Die Trennung von Kurt und Joanna Mann ist das Tuschelthema der Woche in der heimischen Society und immer mehr Hintergründe der Scheidung kommen ans Licht

Die Nachricht, dass sich "Der Mann" und seine Joanna scheiden lassen, schlug in der Society ein wie eine Bombe. Doch wirklich überrascht hat es viele letztendlich nicht. So gab es schon seit Monaten fast keine gemeinsamen Auftritte des Paars, was die Gerüchte natürlich anfeuerte. Nach zwölf Jahren Ehe und einer gemeinsamen Tochter soll jetzt der Ofen bei den Manns aus sei. Aus Insider-Kreisen erfuhr oe24 jetzt, dass angeblich eine andere Frau der Trennungsgrund sein soll.

Mit seiner Neuen, einer 52-jährigen Krankenschwester (Name der Redaktion bekannt), zeigte sich Kurt Mann bereits mehrmals in der Öffentlichkeit und wurde unter anderem im Stephansdom, dem Do & Co oder in der Szene-Bar Kleinod mit seiner neuen Flamme gesehen. Kennengelernt sollen sich die beiden vor rund einem Jahr haben. Kurz vor Weihnachten soll Mann dann seiner Frau die Scheidungspapiere vorgelegt haben, wie ein Insider aus ihrem Umfeld berichtet. Was das Vermögen angeht, soll dies im Falle einer Trennung durch einen Ehevertrag geregelt sein.

Laut Medienberichten liegt bei Kurt Mann der Fokus jetzt darauf, zum "Wohle seiner Tochter zu agieren". Die Ehe ist laut seiner Aussage "bereits seit längerer Zeit zerrüttet", wie er weiter erklärt. Ob die neue Frau in seinem Leben der Trennungsgrund ist, gab Mann nicht bekannt. Auf Nachfrage bei Noch-Ehefrau Joanna sagt diese gegenüber oe24: "Ich wollte die Scheidung nicht und fiel aus allen Wolken." Ablenkung vom Drama findet Joanna Mann zur Zeit in ihrem Podcast "Von Mann zu Frau", den sie seit einigen Monaten erfolgreich betreibt. Ihrem Ärger über die anstehende Scheidung macht sie in einem Instagram Posting Luft.

"Der perfekte Mann: Lügt nicht, betrügt nicht und existiert nicht", postete sie in einem aktuellen Beitrag.

Jetzt sind jedenfalls die Anwälte am Zug und werden versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Ob das gelingt, wird sich schon in den nächsten Tagen entscheiden. Falls nicht, könnte es doch noch zum Rosenkrieg kommen, den beide eigentlich vermeiden wollen.