Paukenschlag im Block-Prozess: Steakhaus-Erbin wirft Anwalt raus

Im Aufreger-Prozess rund um Steakhaus-Erbin Christina Block und ihrem Partner Christian Delling kommt es schon nach drei Prozess-Tagen zu einem Knaller. Anwalt Otmar Kury wurde entlassen.

Gerade einmal drei Prozess-Tage gab es in dem Fall rund um die Kindesentführung der Kinder von Christina Block im Sorgerechtstreit mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel. Nun soll die Unternehmerin laut Berichten des NDR Hamburg Journal sich von ihrem Anwalt Otmar Kury entlassenhaben.

Laut Anklage gegen die Mutter und sechs weitere Beschuldigte waren die beiden Kinder - damals zehn und 13 Jahre alt - in der Silvesternacht 2023/24 von mehreren Männern gewaltsam ihrem in Dänemark lebenden Vater entrissen und nach Deutschland gebracht worden. Bei der Mutter blieben der Bub und das Mädchen nur wenige Tage, weil das Hanseatische Oberlandesgericht aufgrund eines Eilantrags des Vaters entschied, dass ihm die Kinder zurückgegeben werden müssen.

Ex-Sportmoderator mit angeklagt

Christina Block, die Tochter des Gründers der Restaurantkette Block House, soll nach jahrelangem Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann den Auftrag zu der Entführung gegeben haben. Die 52-Jährige weist die Anschuldigung zurück - ebenso ihr der Beihilfe angeklagter Lebensgefährte, der frühere Sportmoderator Gerhard Delling, sowie die übrigen fünf Beschuldigten in dem Verfahren.

Der Prozess hatte am 11. Juli begonnen. Die Beteiligten waren am Freitag zum dritten Verhandlungstag zusammengekommen. Angesetzt waren für das Verfahren ursprünglich 37 Verhandlungstermine bis kurz vor Weihnachten. Zwei Termine hatte die Vorsitzende Richterin am 15. Juli aufheben lassen, weil es Streit um die Zulassung der beiden Kinder als Nebenkläger gab. Auf Beschwerde der Verteidigung wurde die Zulassung zunächst widerrufen.