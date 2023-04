Drei Deutsche und eine Holländerin wurden auf der Traum-Insel Siargao festgenommen.

Dieser Fall sorgt für große Empörung auf den Philippinen. Drei deutsche Urlauber (zwischen 25 und 29) sowie eine 23-jährige Niederlanden, die als Kellnerin arbeitet, wurden beim Sex erwischt und umgehend festgenommen.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Wochenende kurz nach Mitternacht im „Siargao Bleu Resort and Spa“ auf der Insel Siargao. Die vier Urlauber sollen sich in die Anlage geschlichen haben und dann sofort zur Sache gekommen sein. Laut Polizeibericht kam es zu „unzüchtige, lüsterne Handlungen“.

Kind musste sich übergeben

Besonders brisant: Die vier Touristen wurden bei ihrer Orgie von mehreren Minderjährigen beobachte. Laut Polizei musste sich ein Kind übergeben, ein anderes Mädchen stolperte beim Weglaufen und erlitt eine Wunde am Kopf.

Die Polizei konnte die Urlauber rasch in ihrer Ferienanlage „Don Remegio Villas“ festnehmen. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch, skandalöser Handlungen und der Verletzung von Kinderschutzgesetzen ermittelt.