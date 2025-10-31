Alles zu oe24VIP
© Getty

Der Dritte

Polen fangen nächsten Russen-Aufklärer ab

31.10.25, 16:27
Polen hat nach eigenen Angaben zum dritten Mal in dieser Woche ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee abgefangen. 

Das Flugzeug habe den polnischen Luftraum nicht verletzt, teilte das Einsatzkommando der Armee mit.

Aktivität der russischen Luftfahrt 

Es habe jedoch keinen Flugplan eingereicht und seine Transponder seien ausgeschaltet gewesen. Dies bestätige die zunehmende Aktivität der russischen Luftfahrt in der Ostseeregion.

Russen schweigen

Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

