Geld-Fund

Polizei stoppt Auto: Beamte entdecken Millionen im Wagen

13.03.26, 13:00
Spektakulärer Fund bei einer Kontrolle in Bayern: Polizisten stoppen ein Auto auf der Autobahn und entdecken darin Bargeld in Millionenhöhe. Für den Fahrer hat das drastische Folgen.

Schleierfahnder der bayerischen Grenzpolizei machten auf der Autobahn A3 bei Passau einen überraschenden Fund. Bei der Kontrolle eines Autos entdeckten die Beamten Bargeld in Millionenhöhe, das im Fahrzeug versteckt war. 

Die Bündel mit Geldscheinen befanden sich im Wagen, den die Polizisten im Rahmen einer Kontrolle anhielten. 

Fahrer kann Geld nicht erklären

Der 45-jährige Fahrer konnte laut Polizei nicht plausibel erklären, woher das Geld stammt oder wofür es bestimmt war. Da Herkunft und Zweck er Summe unklar blieben, griffen die Beamten ein: Das Bargeld sowie das Auto wurden sichergestellt. 

Verdacht auf Geldwäsche 

Für den Mann endete die Kontrolle im Gefängnis. Gegen ihn wird wegen Verdachts auf Geldwäsche ermittelt, inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. Solche Funde kommen bei Autobahnkontrollen zwar immer wieder vor - meist handelt es sich dabei um fünf- oder sechsstellige Summen. Ein Bargeld-Fund in Millionenhöhe ist jedoch besonders außergewöhnlich.

