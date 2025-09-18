Alles zu oe24VIP
Putin
© getty

Ukraine

Putin: Mehr als 700.000 Soldaten kämpfen an Frontlinie

18.09.25, 23:04
Teilen

Laut unabhängiger Medien große militärische Verluste für Russland

In der Ukraine kämpfen nach Angaben des Kreml derzeit mehr als 700.000 russische Soldaten. "An der Frontlinie sind mehr als 700.000 Soldaten", sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung mit Parlamentsabgeordneten. Russland konnte in den vergangenen Monaten eigenen Angaben zufolge in einigen Gebieten der Ukraine Geländegewinne verzeichnen.

Seit dem Beginn der groß angelegten Offensive in der Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren hat Russland große personelle und materielle Ressourcen mobilisiert. Nach Schätzungen unabhängiger Medien hat Moskau seitdem große militärische Verluste erlitten.

Trotz der von den USA angeführten diplomatischen Bemühungen, den Ukraine-Krieg durch direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau zu beenden, sind die Bemühungen um eine Waffenruhe ins Stocken geraten. In der vergangenen Woche gab der Kreml bekannt, die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine würden "pausieren".

