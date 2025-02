Putin sieht sich auf göttlicher Mission: "Schicksal hat es so gewollt"

Putin: Soldaten in der Ukraine "verteidigen Russlands Zukunft"

Einen Tag vor dem dritten Jahrestag der russischen Offensive in der Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin die russischen Soldaten in der Ukraine für ihren Einsatz für ihr Vaterland gelobt. "Sie verteidigen entschlossen ihr Heimatland, nationale Interessen und Russlands Zukunft", erklärte Putin in einer vom Kreml veröffentlichten Videobotschaft am Sonntag, an dem in Russland der Tag der Verteidiger des Vaterlandes begangen wird.

Sich selbst und die Armee sieht Putin nach eigener Einschätzung auf einer göttlichen Mission. Putin sagte auf einer Zeremonie zur Verleihung militärischer Orden: "Das Schicksal hat es so gewollt, Gott hat es so gewollt, wenn ich das so sagen darf. Eine ebenso schwierige wie ehrenvolle Mission - die Verteidigung Russlands - wurde uns und Ihnen gemeinsam auferlegt."

Putin erklärte außerdem, Russland werde unbeirrt weiter aufrüsten. "In einer sich schnell verändernden Welt bleibt unsere Strategie der Verstärkung und Entwicklung unserer Streitkräfte unverändert", erklärte der Präsident.

Die Kampffähigkeit der russischen Armee und Marine werde weiterhin verbessert. "Ihre Kampfbereitschaft ist ein entscheidender Teil von Russlands Sicherheit und der Garantie seiner jetzigen und zukünftigen Souveränität", erklärte der russische Präsident und fügte an, er wolle die Streitkräfte mit "neuen und modernen" Waffen-und Ausrüstungsmodellen ausstatten.

Dialog mit USA laut Kreml "vielversprechend"

Putins Äußerungen waren Gespräche zwischen Russland und den USA vorausgegangen. Nach einem eineinhalbstündigen Telefonat zwischen Putin und US-Präsident Donald Trump hatten sich russische und amerikanische Vertreter am 18. Februar in Saudi-Arabien getroffen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Sonntag in einem Interview im russischen Staatsfernsehen, der "Dialog zwischen den beiden außerordentlichen Präsidenten" sei "vielversprechend".

Russland, das ab dem 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hatte, fordert eine Kapitulation der Ukraine, ihren Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft und das Abtreten ukrainischer Gebiete, die von Russlands Armee besetzt worden sind, um den Konflikt zu beenden. Diese Bedingungen sind für Kiew und seine Verbündeten inakzeptabel.