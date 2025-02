Machtpoker um die Ukraine: Trump & Putin gegen Selenskyj

Diktatfrieden in der Ukraine, das wollen Moskau und Washington umsetzen

Moskau, Kiew, Washington. Bislang stand Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj für ungebrochenen Widerstand der Ukraine und die USA waren der größte politische, finanzielle und militärische Unterstützer. Damit ist Schluss, US-Präsident Trump hat radikal den Paradigmenwechsel eingeläutet. Er sprach Selenskyj zuletzt sogar die demokratische Legitimation ab, nannte ihn einen "Diktator ohne Wahlen", der sich besser beeilen solle, "oder er wird bald kein Land mehr haben".

Trump lässt die Ukraine fallen, er übernimmt sogar die Lügenpropaganda des Aggressors, ein völliger Umkehrschub in der US-Außenpolitik. Er gibt Selenskyj sogar die Schuld dafür, dass der russische Angriffskrieg vor jetzt drei Jahren (24. Februar) überhaupt begonnen wurde. Trump negiert, dass Selenskyj nach ordnungsgemäß abgehaltenen Wahlen ins Amt gekommen ist. Er zieht die Legitimität Selenskyjs in Zweifel, weil dieser im Krieg keine Präsidentenwahl abhalten will -eine extrem gefährliche, alle Wahrheiten missachtende Position.

Diktatfrieden. Donald Trump wechselt die Seite. Plötzlich ist Russland der große Freund, Europa der Gegner. Er und Putin wollen das Schicksal der Ukraine jetzt unter sich ausmachen. Als wäre es ein Immobiliendeal.

Eineinhalb Stunden hat er zuletzt mit Putin telefoniert -der erste direkte Kontakt zwischen Weißem Haus und dem Kreml seit Beginn des russischen Überfalls.

Jetzt wird es das direkte Gespräch Putin/Trump geben. In Saudi-Arabien. Was die beiden Männer ausschnapsen werden, ist offen. Aus US-Sicht wird es aber einen Diktatfrieden geben, ein Verzicht der Ukraine auf die von Russland besetzten Gebiete. Ein Drittel des Landes wäre damit weg. Und genau in diesem Drittel liegen die wichtigsten Bodenschätze der Ukraine (siehe unten). Das Schicksal dieses Landes ist Trump und Putin egal.

Milliarden-Schatz: Lithium und Seltene Erden

Russlands Angriffskrieg ist auch ein Rennen um Bodenschätze der Ukraine: Lithium, Kobalt, Seltene Erden. Vor allem Lithium ist eine begehrte Ressource, die in einer Vielzahl von Technologien eingesetzt wird -von Mobiltelefonen bis zu Batterien für Elektroautos. Nach US-Schätzungen verfügt die Ukraine über die größten Vorkommen in Europa, der Wert liegt bei 500 Milliarden Dollar. Sie liegen in Kruta Balka in der Region Saporischschja und Schewtschenko. Allein bei Schewtschenko sollen sich 500.000 Tonnen Lithiumerze befinden. Schewtschenko liegt in Donezk, einer der vier ukrainischen Regionen, die Moskau als sein eigenes Territorium beansprucht. Das Lithiumvorkommen liegt in einer Tiefe, die einen kommerziellen Abbau ermöglicht.

Russland und die USA sind beide an den Bodenschätzen interessiert - aber Russland schafft Fakten. Inzwischen sind russische Truppen bis auf wenige Kilometer an Schewtschenko herangerückt. Offizieller Besitzer der Lithiumvorkommen ist das australische Unternehmen "European Lithium". Die Gruppe hat ihren Europa-Sitz in Kärnten. 2021 haben die Australier die Lizenzen zur Verarbeitung der Lagerstätten erworben.