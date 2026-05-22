Rätsel um die Cheops-Pyramide endlich gelöst

Forscher konnten klären, warum die Cheops–Pyramide immer noch steht

Seit mehr als 4500 Jahren trotzt die Cheops-Pyramide Sandstürmen, Eroberungen und sogar Erdbeben - nun haben Forschende offenbar herausgefunden, warum das berühmte Weltwunder bis heute nahezu unversehrt geblieben ist. Eine neue Studie eines ägyptisch–japanischen Forschungsteams liefert überraschende Erkenntnisse über die außergewöhnliche Stabilität der monumentalen Steinstruktur.

Die Wissenschaftler untersuchten mithilfe moderner Frequenz- und Vibrationsanalysen, wie die Pyramide auf seismische Erschütterungen reagiert. Dafür wurden an insgesamt 37 Messpunkten im Inneren der Pyramide sowie im umliegenden Boden mikroseismische Bewegungen aufgezeichnet. Das Ergebnis: Die Cheops-Pyramide besitzt über ihre gesamte Struktur hinweg erstaunlich gleichmäßige Eigenfrequenzen. Genau diese Homogenität dürfte entscheidend dafür sein, dass das Bauwerk Erdbeben so gut übersteht.

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Erdbebensicher

Besonders bemerkenswert ist laut den Forschenden die Konstruktion der riesigen Kalksteinblöcke. Diese liegen nicht vollkommen starr aufeinander, sondern verfügen über minimale Bewegungsfreiheit. Dadurch kann die Pyramide Erschütterungen gewissermaßen „abfedern“. Moderne Ingenieure sprechen dabei von passiver Dämpfung – ein Prinzip, das heute gezielt im erdbebensicheren Bauen eingesetzt wird.

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Hinzu kommt, dass die Eigenfrequenz der Pyramide deutlich von jener des Untergrunds abweicht. Dadurch entstehen keine gefährlichen Resonanzen, die die Schwingungen verstärken könnten. Selbst starke Beben wie jenes nahe Kairo im Jahr 1992 oder ein historisches Erdbeben von 1847 soll die Pyramide deshalb nahezu schadlos überstanden haben.

Die Studie liefert damit neue Hinweise darauf, dass die altägyptischen Baumeister möglicherweise über weit fortgeschrittene geotechnische Kenntnisse verfügten. Ob die außergewöhnliche Stabilität bewusst eingeplant wurde oder eher ein glücklicher Nebeneffekt der monumentalen Bauweise ist, bleibt zwar offen. Fest steht jedoch: Die Cheops-Pyramide beeindruckt die moderne Wissenschaft auch viereinhalb Jahrtausende nach ihrer Errichtung noch immer.