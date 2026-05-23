Regierungsbildung in Dänemark: Frederiksen wieder beauftragt

In Dänemark bekommt die geschäftsführende Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die Chance für einen zweiten Anlauf zur Regierungsbildung.

Der dänische König Frederik beauftragte sie am Samstag mit einem neuen Versuch. Zuvor waren die von Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen geführten Mitte-Rechts-Gespräche gescheitert. Die Entscheidung gibt Frederiksen die Chance, sich eine dritte Amtszeit in Folge zu sichern.

Ihre Sozialdemokraten sind trotz schwerer Wahlverluste weiterhin die stärkste Kraft im Land. Poulsen, der Vorsitzende der rechtsgerichteten Liberalen Partei, war Anfang des Monats gebeten worden, Regierungsoptionen auszuloten. Frederiksens erste Koalitionsgespräche waren zuvor gescheitert, nachdem sich die zentristische Moderate Partei zurückgezogen hatte. Spekuliert wird, dass Frederiksen nun dem Vorsitzenden der Moderaten, Lars Løkke Rasmussen, Zugeständnisse machen wird. Dessen Unterstützung gilt als entscheidend, da das Parlament seit der Wahl im März in zwölf Parteien zersplittert ist.

Die Sozialdemokraten hatten bei der Wahl 38 der 179 Sitze gewonnen. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den 50 Mandaten in der abgelaufenen Legislaturperiode und das schlechteste Wahlergebnis der Partei seit 1903. Die langwierigen Verhandlungen verzögern politische Entscheidungen in einer für Dänemark sensiblen Phase: Das Land bemüht sich derzeit um die Beilegung einer Krise mit der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, bei der es um Grönland geht.