× Rentnerin verzweifelt: Nach Betrugsmasche - Banküberfall mit 74!

Eine 74-jährige Frau aus Ohio steht nach einem missglückten Überfall vor Gericht.

Eine 74-Jährige aus Ohio wurde verhaftet, nachdem sie vergangene Woche eine Bank in Fairfield überfallen hatte. Ann Mayers hatte die Tat aus Verzweiflung begangen, um Schulden zu begleichen. Die Schulden entstanden durch einen Online-Betrug.

Mayers, die mit einer Maske und einer Schusswaffe bewaffnet war, bedrohte einen Angestellten und erbeutete 500 Dollar. Kurz nach dem Überfall wurde sie in ihrem Haus in Hamilton verhaftet. In ihrem Auto fanden die Beamten die Tatwaffe.

Betrug als Tatmotiv

Verwandte von Mayers erklärten der Polizei, dass sie Opfer von Online-Betrügern geworden war. Wie die Lokalzeitung "The Columbus Dispatch" berichtet, habe sie Geld an eine unbekannte Person geschickt. Um die Betrüger bezahlen zu können, lieh sie sich bei ihrer Schwester 5.000 US-Dollar (etwa 6.400 Euro) und bei ihrer Freundin sogar 65.000 US-Dollar (rund 60.000 Euro).

Gerichtstermin und hohe Kaution

Mayers wurde wegen Raubes mit einer Schusswaffe und Fälschung von Beweismitteln angeklagt. Sie befindet sich bereits hinter Gittern, wo sie ihren ersten Gerichtstermin abwartet. Ihre Kaution wurde auf 100.000 Dollar festgesetzt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu 15 Jahre Gefängnis.