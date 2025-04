Riesenhai vor kroatischer Küste gesichtet

Am Sonntag ereignete sich in der kroatischen Kvarner Bucht ein atemberaubendes Naturschauspiel.

Ein bis zu zehn Meter langer Riesenhai umkreiste gemächlich ein Fischerboot nur wenige hundert Meter vor der Küste. Das spektakuläre Video, aufgenommen vom Facebook-Nutzer "Cali Mero" und später vom Meeresbiologen Pero Ugarković veröffentlicht, zeigt den sanften Giganten in voller Pracht, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Die Aufnahme löste in sozialen Medien eine Welle der Begeisterung aus - von "ein echtes Biest" bis hin zu "ich hätte vor Angst gezittert" reichten die Reaktionen.

Der Riesenhai (basking shark), nach dem Walhai der zweitgrößte Fisch der Welt, ist trotz seiner imposanten Erscheinung für Menschen völlig ungefährlich. Wie Ugarković erklärt: "Er ernährt sich ausschließlich von Plankton und ist weit entfernt vom Klischee des gefährlichen Meeresjägers." Sein englischer Name ("to bask" = sich sonnen) beschreibt treffend sein Verhalten - oft sieht man die bis zu vier Tonnen schweren Tiere an der Wasseroberfläche treiben, wo sie Wärme tanken.

Sichtung besonders bemerkenswert

Diese Sichtung ist besonders bemerkenswert, da der seltene Meeresbewohner dabei gefilmt wurde, wie er in ungewöhnlicher Nähe zum Boot kreiste. In der Adria stehen Riesenhaie unter strengem Schutz und werden nur sporadisch gesichtet, meist im Frühjahr oder Sommer. Bereits im März 2024 war ein acht Meter langes Exemplar vor Triest beobachtet worden, und auch vor der istrischen Halbinsel gab es im Dezember 2023 eine Sichtung.