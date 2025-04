Rodeo-Star (24) von Stier zu Tode getrampelt

Während einer Live-Show kam es zu einem fürchterlichen Drama.

Großer Schock in den USA: Der 24-jährige Dylan Grant aus Laramie, Wyoming, galt als vielversprechendes Talent in der Rodeo-Szene. Vergangene Woche ereignete sich während des Xtreme Bulls-Wettbewerbs auf der Wharton County Youth Fair in Texas ein tragischer Unfall: Grant wurde von dem Bullen namens "Commander" abgeworfen und anschließend tödlich verletzt. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung und eines Hubschraubertransports ins Memorial Hermann-Texas Medical Center in Houston erlag er seinen Verletzungen.

© bullriderschallenge/Instagram ×

Grant begann seine professionelle Karriere im Jahr 2018 und erwarb 2024 die Vollmitgliedschaft in der Professional Rodeo Cowboys Association (PRCA). In seiner Laufbahn verdiente er insgesamt 15.710 US-Dollar. Neben seinen sportlichen Erfolgen schloss er 2023 sein Studium der Sportpädagogik an der University of Wyoming ab.

Die Rodeo-Gemeinschaft trauert um den Verlust. Die PRCA äußerte ihr Beileid und betonte Grants Talent und Leidenschaft für den Sport.

Gefährlicher Sport

Dieser Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Gefahren des Rodeosports. Im Mai 2024 verstarb der 22-jährige Peter De Luna aus San Antonio nach einem ähnlichen Unfall während eines Rodeo-Wettbewerbs in Bandera, Texas. De Luna wurde von einem Bullen abgeworfen und erlitt tödliche Verletzungen.

Die jüngsten Ereignisse haben Diskussionen über die Sicherheit im Rodeosport neu entfacht. Die PRCA überprüft derzeit die Umstände von Grants Unfall, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsprotokolle eingehalten wurden.

Die Rodeo-Gemeinschaft steht in dieser schweren Zeit zusammen und erinnert an die Leidenschaft und Hingabe von Athleten wie Dylan Grant und Peter De Luna, die ihr Leben dem Sport widmeten.