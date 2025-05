Russen-Medwedew warnt jetzt vor Drittem Weltkrieg

Er droht mit massiven Konsequenzen, sollten die USA gegen Russland vorgehen.

Der Vize-Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats und Vertraute von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Medwedew, droht US-Präsident Donald Trump mit massiven Konsequenzen, sollte er gegen Russland vorgehen.

"Mit dem Feuer spielt"

"Zu Trumps Worten, dass Putin 'mit dem Feuer spielt' und Russland 'wirklich schlimme Dinge' passieren: Ich kenne nur eine WIRKLICH SCHLIMME Sache - den Dritten Weltkrieg. Ich hoffe, Trump versteht das!", schrieb Medwedew auf Englisch auf X.

Konflikt bahnt sich an

Trump hatte an Putin gerichtet erklärt, er habe bisher "WIRKLICH SCHLIMME" Dinge verhindert, die ansonsten mit Russland passiert wären.

Ungewöhnlich scharfe Kritik

Trump hatte am Wochenende ungewöhnlich scharfe Kritik an Putin geübt, weil Russland das Nachbarland weiter mit massiven Drohnenangriffen überzieht. "Er ist absolut verrückt geworden! Er tötet unnötigerweise eine Menge Menschen, und ich spreche nicht nur von Soldaten", schrieb Trump. "Raketen und Drohnen werden auf Städte in der Ukraine geschossen, ohne jeglichen Grund." Vor Journalisten drohte Trump mit neuen Sanktionen gegen Russland.

Vermittler für eine Friedenslösung

Trump präsentiert sich seit seinem Amtsantritt im Jänner als Vermittler für eine Friedenslösung. Er setzte sich auch klar vom Unterstützerkurs seines Vorgängers Joe Biden für die Ukraine ab.

Der Kreml ordnete Trumps Kritik an Putin als Überreaktion des US-Präsidenten ein. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach in Moskau von "emotionaler Überlastung" zu Beginn des Gesprächsprozesses.