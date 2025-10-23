Alles zu oe24VIP
Putin

Alarm

Russische Flieger dringen in NATO-Luftraum ein

23.10.25, 19:29
Zwei russische Flugzeuge haben am Donnerstagabend den litauischen Luftraum verletzt, das gab das litauische Militär bekannt. 

Russische Flieger dringen in NATO-Luftraum ein
© oe24

Nato-Jets reagierten umgehend 

Zwei russische Militärflugzeuge sind am Donnerstagabend kurzzeitig in den litauischen Luftraum eingedrungen. Nato-Jets reagierten umgehend auf den Vorfall. 

Nach Angaben des litauischen Militärs verletzten zwei russische Maschinen aus der Region Kaliningrad am Donnerstagabend gegen 18 Uhr den litauischen Luftraum. Der Vorfall ereignete sich bei Kybartai.

Wladimir Putin
© Getty

Kurzzeitige Verletzung des Luftraums

Die Flugzeuge – ein Kampfjet und ein Tankflugzeug des Typs IL-78 – drangen rund 700 Meter tief in das Nachbarland ein und verließen es nach etwa 18 Sekunden wieder.

Vermutliches Training über der Ostsee

Laut Militärangaben handelte es sich vermutlich um ein Betankungstraining über der Ostsee. Beide Flugzeuge setzten ihre Route nach dem Vorfall fort.

Nato-Jets reagieren sofort

Als Reaktion stiegen zwei Eurofighter Typhoon der spanischen Luftwaffe auf. Sie sind im Rahmen der Nato-Luftpolizeimission in Litauen stationiert und führen seither Patrouillenflüge in der Region durch.

