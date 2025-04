Russischer Top-General bei Explosion getötet

Jaroslaw Moskalik, stellvertretender Leiter der Hauptoperationsdirektion des Generalstabs der russischen Streitkräfte, wurde getötet.

Wie die Agentur Reuters berichtet, starb Moskalik bei einer Auto-Explosion. Der Anschlag ereignete sich am Freitagvormittag in der Stadt Balaschicha, etwa 20 Kilometer von Moskau entfernt.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurde eine Bombe in einem geparkten Auto ferngezündet, als Moskalik am Wagen vorbeiging. Der Offizier soll in der Gegend gewohnt haben. Aufnahmen auf X zeigen eine heftige Explosion.

Der Volkswagen Golf wurde völlig zerstört. Moskalik hatte eine lange Karriere hinter sich und vertrat den russischen Generalstab 2015 nach der Invasion der Krim bei Gesprächen mit der Ukraine in Paris.

Von den Behörden gab es zunächst keine offizielle Bestätigung des Vorfalls und auch keine näheren Angaben zur Identität der betroffenen Person.