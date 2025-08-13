Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Mallorca Symbolbild
© getty

Vergiftetes Essen

Salmonellen-Alarm auf Mallorca: 43 Gäste krank

13.08.25, 13:20
Teilen

Mindestens 43 Menschen litten nach einem Restaurant-Besuch unter Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall und Fieber. Zwölf Menschen mussten sogar ins Krankenhaus. Jetzt hat die Gesundheitsbehörde der Balearen dessen sofortige Schließung angeordnet. 

Wie die Gesundheitsbehörde mitteilt, gehört das Restaurant zu einer Sushi-Kette. Diese betreibt mehrere Lokale in der Region.

Laut ersten Untersuchungen wurden mehrere erhebliche hygienische Mängel entdeckt, welche zu einer Salmonellen-Vergiftung führten. Auf untersuchten Proben konnte man darauf schließen, dass die Lebensmittel bei ungeeigneten Temperaturen in der Küche zubereitet wurden.

Fünfköpfige Familie betroffen

Es wurden auch die Hygienevorschriften nicht eingehalten. Nach ersten Erkenntnissen sind Gäste betroffen, welche zwischen dem 4. und 8. August im Restaurant gegessen haben.

Spanische Medien berichten über eine fünfköpfige Familie aus Llucmajor. Bei ihnen mussten die Eltern und zwei ihrer minderjährigen Kinder in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zweiter Samonellen-Ausbruch

Schon 2019 fiel dieselbe Sushi-Kette negativ auf. Damals klagten 102 Gäste über Unwohlsein. Der Grund war auch eine Lebensmittelvergiftung nach Salmonellen-Ausbruch.

Das Sushi-Lokal hat jetzt zehn Tage Zeit, das Problem zu lösen und der Gesundheitsbehörde ein verbessertes Hygienekonzept zu präsentieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden