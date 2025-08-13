Briten-Dorf macht sich mit Eierkopf-Laster über Vance lustig

Gerade macht J. D. Vance erneut Urlaub mit seiner Familie. Diesmal verweilen sie im englischen Charlbury. Dort ist man aber wenig erfreut über seinen Aufenthalt.

Der US-amerikanische Vizepräsident J. D. Vance hat sich oft über den angeblichen Mangel an Meinungsfreiheit in Großbritannien und Europa beschwert. Jetzt macht der Trump-Vize Urlaub in einem englischen Dorf. Diese sind darüber wenig glücklich und protestieren gegen ihn.

Die Organisation "Stop Trump Coalition" hat jetzt J. D. Vance den Kampf angesagt. Dutzende Menschen protestieren zu Wochenbeginn gegen seinen Aufenthalt in Charlbury. Darunter befinden sich einige prominente Namen, wie die TV-Legende Jeremy Clarkson.

Protest mit Lkw

Einige Aktivisten ließen einen Lkw durch die Ortschaft fahren. Auf diesem war ein bearbeitetes Bild des Trump-Vizen, in welchem er eine Glatze hat. Andere Protestierende haben Pro-Palästina-Plakate hochgehalten und forderten ihn auf, nach Hause zu gehen.

Die englische Ortschaft wurde komplett abgesperrt. 18 Fahrzeuge begleiten Vance bei seinem Urlaub. Laut "GloucestershireLive" wurden am Montag Straßen gesperrt und an Sicherheitskontrollpunkten fanden Kontrollen von der Polizei mit Spürhunden statt.