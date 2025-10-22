Alles zu oe24VIP
Schafft Trump noch den Ukraine-Frieden?

Frage der Woche

Schafft Trump noch den Ukraine-Frieden?

22.10.25, 15:52
Seit mehr als drei Jahren tobt nach dem russischen Angriff der Krieg in der Ukraine. 

Donald Trump kündigte noch vor seiner Wahl zum US-Präsidenten an, innerhalb von 24 Stunden den Krieg beenden zu wollen. Gelungen ist es ihm bis heute nicht. Ein erstes Gipfeltreffen mit Wladimir Putin fand in Alaska statt, jetzt sind weitere Gespräche in Budapest vorerst geplatzt.

Gelingt es Trump, den Krieg in der Ukraine doch noch zu beenden, kann er sein zentrales Wahlversprechen spät, aber doch noch einlösen.

